منى رجب تطالب بتمكين المرأة وضبط الأسعار ودعم المعيلات

قالت الكاتبة منى رجب إن النساء اللاتي يتولين مناصب قيادية لا يزال عددهن قليلًا إلى حد ما في كل الهيئات، ونحن نتطلع لمزيد من تمكين المرأة في المناصب القيادية.

وأشارت «رجب» في حوارها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، المُذاع على شاشة قناة dmc»» إلى أن ما يهم المواطن بشكل آني هو انخفاض الأسعار وكبح جماح التضخم، وتوفير السلع والرقابة على الأسواق وضبطها.

ضبط الأسواق والأسعار

وتابعت: «نناشد المسؤولين برفع المعاناة عن المواطن وضبط الأسعار بالسوق المصري للوفاء بالمتطلبات الأساسية، ولدينا 12 مليون سيدة معيلة في مصر تكافح لأجل تلبية احتياجات أسرتها، خاصة النساء اللاتي تكفلن أسرهن وهن تحت خط الفقر».

العدالة بين الزوجة والزوج في حالة الانفصال

وطالبت بآلية وضمانات للمرأة التي تنفصل عن زوجها، سواء في كفالة وحضانة الأطفال أو النفقة وخلافه، مشيرة إلى ضرورة الحسم وتحقيق العدالة بين الزوجة والزوج في حالة الانفصال: «التشكيل الوزاري مثل انفراجة وحالة تفاؤل ونأمل تحسين الأوضاع».