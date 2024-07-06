وكيل «إفريقية النواب»: الحكومة مطالبة بالتركيز على ضبط الأسعار وزيادة الصادرات

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن التشكيل الجديد للحكومة جاء فى وقت دقيق يمر به العالم كله والإقليم بمتغيرات كبيرة وصعبة، لذا فإن الدولة لديها تحديات كثيرة فى المنطقة على كافة الحدود، ما يستوجب على الحكومة الجديدة التركيز فى اقتصاد مصر والعمل عليه، موضحاً أن السيرة الذاتية للوزراء الجدد تؤكد حسن اختيارهم، وأن عنصر الخبرة والكفاءة كان القاسم المشترك في تشكيل الحكومة الجديدة.

«سليم»: الرئيس السيسي حريص على تذليل كل الصعوبات

وأشار «سليم»، في بيان أصدره اليوم، إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على العمل على تذليل كل الصعوبات من أجل راحة المواطن المصري وضبط الأسعار والسوق، والتركيز على الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات لذلك أتوقع من الحكومة الجديدة إعطاء أكبر اهتمام لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، مطالباً من الحكومة الجديدة بالعمل بخطط سريعة ومرنة من أجل تذليل كل العقبات أمام المستثمرين، للعمل على فتح مشروعات جديدة فى الاقتصاد الحقيقى وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر لاستغلال ما تمتلكه مصر من مقومات.

«سليم»: أهمية العمل على زيادة الصادرات

وأكد الدكتور محمد سليم، ضرورة إعطاء أولوية قصوى للتركيز على دعم الصادرات وزيادتها لأرقام غير مسبوقة، والتي سيكون لها أثر إيجابي على التشغيل وتوفير الدولار من مصادره الطبيعية، وهى الصادرات أولا، وخصوصاً من الصناعة التحويلية، مشيراً إلى أن ذلك الأمر يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها توفير العملة الصعبة والحد من الفاتورة الاستيرادية.