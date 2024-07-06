طريقة عمل الحمص المسلوق.. من المقبلات الشهية لأبنائك

الحمص المسلوق أحد أشهر المقبّلات الشعبيّة في بلاد الشام، والعراق، ومصر، وبلاد الحجاز، يتكوّن من حمص ومضاف إليه العديد من الأطعمة والصلصات المختلفة، ويتم تناوله كوجبة خفيفة خلال اليوم لذا نستعرض من خلال وصفات الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل الحمص المسلوق في السطور التالية.

طريقة عمل الحمص المسلوق

كوب ونصف من الحمص المنقوع في الماء وملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم لمدة ليلة كاملة.

مكوّنات الصلصة:

فصّان من الثوم مهروسان.

نصف كوب من عصير الليمون.

خمس ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

رشة من الكمون.

ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

أول خطوة في طريقة عمل الحمص المسلوق، ضعي الحمص مع ماء مملّح في قدر على نار قويّة، واتركيه حتّى يغلي.

خففي النار تحت اناء الحمص، واتركيه ساعة على الأقل، حتّى يتم سلقه جيّداً.

صفي الحمص، وضعي ماء السلق جانبا.

اطحني ربع كوب من الحمص المسلوق باستخدام مدقة الثوم أو شوكة.

ضعي حبات الحمص المسلوقة في طبق، ثمّ ضيفي فوقها الحمص المطحون.

اخلطي الثوم المهروس، وزيت الزيتون، وعصير الليمون الحامض، والملح، وكوب وصفيها من ماء السلق جيّدا.

اسكبي صلصة الثوم والليمون فوق الحمص المسلوق، ثمّ رشي على وجهه القليل من الكمون، وقدميه مباشرة.

الحمص المسلوق بالصنوبر

هناك أفكار عدة للوصفة السابقة، وهي طريقة عمل الحمص المسلوق بالصنوبر، كالتالي:

كوبان من الحمص المنقوع في الماء وبيكربونات الصوديوم مدة ليلة كاملة.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

نصف كوب من الصنوبر.

ثلاثة فصوص من الثوم المهروس.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الحامض.

حزمة من الكزبرة المفرومة ناعماً.

ملعقة كبيرة من القرفة الناعمة.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الكمون.

طريقة التحضير