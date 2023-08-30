أسعار حلويات المولد في المحافظات 2023.. كيلو الحمص بـ70 جنيها

أيام قليلة تفصلنا عن المولد النبوي الشريف وتستعد الأسواق في مختلف المحافظات لضخ كميات كبيرة من الحلوى وطرح أصناف عديدة، إذ يحتفل المصريون والعائلات بالمناسبة من خلال شراء الحلوى للاحتفال باليوم وشراء الأصناف العديدة من الحلويات.

أسعار حلويات المولد في المحافظات 2023

‎ورصدت «الوطن» أسعار حلويات المولد في المحافظات داخل إحدى المحلات لبيع الحلوى وإقبال المواطنين على شرائها برفقة ذويهم، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الحلوى في الدقهلية

وقال طارق أبويوسف، صاحب أحد محلات الحلويات بالمنصورة، في تصريح لـ «الوطن» أن متوسط أسعار حلوي المولد النبوي هذا العام كما يلي:

‎- كيلو ملبن عين جمل 300 جنيه للكيلو

‎- كيلو ملبن رش 200 جنيه للكيلو

‎- ملبن سادة 80 جنيه للكيلو

‎- ملبن جلي 100 جنيه للكيلو

‎- جزرية بندق 200 جنيه للكيلو

‎- جزرية فول 100 جنيه للكيلو

‎- فستقية 800 جنيه للكيلو

‎- كاجو 800 جنيه للكيلو

‎- لوزية 650 جنيها للكيلو

‎- بندق 650 جنيها للكيلو

‎- كيلو محشي سوبر «قطعة من الحلوى البيضاء

‎مغطاة بالسمسم محشية بالمكسرات وجوز الهند والزبيب» 200 جنيه.

محافظة الشرقية

بلغ سعر كيلو حلوى الحمص 70 جنيها

- سعر كيلو حلوى السوداني 70 جنيها

- سعر كيلو حلوى السمسم 70 جنيها

- كيلو حلوى ملبن مناديل 60 جنيها

-كيلو حلوى ملبن نوجة 60 جنيها

- كيلو حلو جوز هند 60 جنيها

- كيلو تشكيلة من الأصناف السابقة 70 جنيها

- كيلو حلوى ملبن العلف سمسم 80 جنيها

- كيلو حلوى علف حمص 80 جنيها

-كيلو حلوى علف سوداني 80 جنيها

- كيلو تشكيلة مكسرات 100 جنيه

محافظة الغربية

- كيلو حلاوة فرط يبدأ من 50 جنيها

- كيلو حلاوة مشكل 65 جنيها

- كيلو حلاوة علف سوداني 70 جنيها

- كيلو حلاوة علف سمسمية 65 جنيها

محافظة المنوفية

- سعر المتوسط لكيلو الحلاوة الفرط المشكل 70 جنيها

- سعر كيلو الحلاوة الفردي يبدأ من 50 جنيها مثل الملبن والكفوف.

- السمسية والسودانية تتراوح ما بين 70 و100 جنيه للكيلو الواحد

محافظة البحيرة

سعر كيلو الحلاوة الفردي يبدأ من 55 جنيها

سعر كيلو الحلاوة الفرط المشكل يصل إلى 70 جنيها

سعر كيلو الحلاوة السمسمية يبدأ من 75 إلى 95 جنيها

كيلو حلاوة العلف السوداني 75 جنيهًا

محافظة دمياط

حلاوة المولد الشعبية تتراوح بين 70 و 150 جنيه للكيلو الواحد.

ملبن حبل سادة من 14 إلى 60 جنيه

سعر كيلو اللديدة تتراوح بين 70 و 100 جنيه.

سعر قطعة ملبن سادة تتراوح بين 7 و 12 جنيه.

سعر قطعة السمسية الفولية أو الحمصية تتراوح بين 8 و 15 جنيه.