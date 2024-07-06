«الداخلية» تكشف تفاصيل فيديو يتضمن محاولة سيدة تلقين الطلبة بلجنة امتحانية

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل مقطع فيديو يتضمن محاولة إحدى السيدات تلقين الطلبة بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة.

وقالت الوزارة، في بيان، «بالنسبة لما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية من مقطع فيديو يتضمن محاولة إحدى السيدات تلقين الطلبة بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة المنصورة بالدقهلية من خلال النداء عليهم خلف مبنى المدرسة».

شقيقتها الصغرة تؤدي الامتحان ضمن الطلاب بذات اللجنة

بالفحص تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ اليوم 6 الجاري خلال أداء الطلاب امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة بمدينة المنصورة، وتم ضبط مرتكبة الواقعة في حينه، وتبين أنها تعمل مدرسة بإحدى المدارس الخاصة، وأن شقيقتها الصغرة تؤدي الامتحان ضمن الطلاب بذات اللجنة، واعترفت بحصولها على أسئلة الامتحان والأجوبة بعد مرور ساعتين من بدء الامتحان من خلال إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.