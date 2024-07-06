«الداخلية»: حملات موسعة على تجار السلاح والمخدرات في أسيوط وأسوان ودمياط

قام قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية في مديريات أمن «أسيوط - أسوان - دمياط»، بتوجيه حملات أمنية في عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهود الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط 45 قضية حيازة أسلحة نارية، عبارة عن «رشاش جرينوف - 14بندقية آلية - 15 بندقية خرطوش - طبنجة - 27 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، بحوزة 45 متهما، لـ 33 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها 1.960 كيلوجرام مخدر الحشيش و1.350 كيلوجرام مخدر الشابو، وكمية لمخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة، بحوزة 7 متهمين، لـ6 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 424 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن أسوان

ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها 8,200 كيلوجرام مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين، بحوزة 3 متهمين، لـ2 منهم معلومات جنائية.

ضبط 4 قطع سلاح ناري، عبارة عن 4 فرد محلي وعدد من الطلقات النارية، وتنفيذ 812 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها 7,250 كيلوجرام لمخدر الحشيش و5 كيلوجرامات لمخدر البانجو و9 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو وكمية لمخدر الهيروين، وضبط 2 قطعة سلاح ناري، عبارة عن «بندقية خرطوش - فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة» بحوزة 4 متهمين، لـ3 منهم معلومات جنائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.