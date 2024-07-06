تكمل لمّتنا.. «ماتش» أسبوعي يجمع مواليد «94» في كفر الشيخ

على «ماتش كورة» تجمع الأصدقاء، الذين كبروا معاً منذ نعومة أظافرهم وحتى فرقتهم التخصّصات الجامعية ومجالات العمل، ليحرص أحدهم على لمّ شمل دفعته مواليد عام 1994 من أبناء مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

«ماتش» أسبوعي يجمع مواليد «94» في كفر الشيخ

حرص مصطفى أبوزيد، صاحب الـ30 عاماً، على جمع زملائه وأصدقائه، لخوض مباراة كرة قدم يوم الخميس من كل أسبوع، على ملعب «المونديال» بمركز شباب بيلا، من أجل لقاء بعضهم البعض، والتجمّع من جديد بعدما فرقتهم الحياة، فمنهم الأطباء والصيادلة والمهندسون والمُعلمون والضباط.

يحكي «مصطفى» عن سعيه في لمّ الشمل: «إحنا من يوم ما اتخرجنا مش بنتقابل كتير رغم إننا كنا من صغرنا مع بعضينا، ولكن طبعاً الدنيا بتفرق، بس لازم الصداقة والصحوبية تستمر مهما كان، علشان كده فكرت إني أجمع دفعتي كل يوم خميس نلعب ماتش كورة ونقعد مع بعض، وأهو منها رياضة، ومنها بنشوف بعض».

«مصطفى»: بننتظر الأسبوع يعدّي علشان يوم الخميس ييجي تاني ونتجمع من جديد

جذبت مبادرة «مصطفى» الكثير من أصدقائه وزملاء الدراسة الذين حرصوا على المشاركة في اللقاء الأسبوعي وخوض مباراة كرة القدم: «لما بدأنا نتجمع لقينا ناس كتير من زمايلنا بينضموا لنا، وفيه ناس ماكناش شُفناهم من سنين شُفناهم واتجمعنا من جديد، والمباراة بتكون ممتعة، وبعد ما بنخلص بنتعشى سوا، وبعد كده كل واحد فينا بيروح وهو منتظر الأسبوع يعدّي علشان يوم الخميس ييجي تاني ونتجمع من جديد».

في شهر رمضان من كل عام يجمع «أبوزيد» أصدقاءه على الإفطار والسحور مرة فى الشهر المبارك وحتى في الأعياد والمناسبات الأخرى: «لازم في شهر رمضان كل سنة نتجمّع مع بعض، نفطر يوم ونتسحر يوم بردو، وفي الأعياد لازم نتقابل في صلاة العيد، ونطمن على بعض، وكل واحد فينا يحكي اللي عنده، وحريصين جداً على استمرار صداقتنا، لأن أصحاب الطفولة دول مش بيتعوضوا».