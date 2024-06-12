كواليس صناعة أبطال المصارعة الرومانية بمركز بيلا.. السر في المشروع القومي

شهدت صالة تدريبات لعبة المصارعة لأبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بنادي بيلا الرياضي بمحافظة كفر الشيخ، تدريبات مرحلة الشباب والناشئين والبراعم، استعداداً لخوض المنافسات القادمة بقيادة الكابتن ياسر صقر، مدرب المنتخب الوطني ومدرب المشروع، والكابتن حسام الأطير.

وكيل الوزارة: بيلا مميزة بلعبة المصارعة الرومانية

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إنّ البطولات التي حصل عليها لاعبو المصارعة الرومانية من أبناء مركز ومدينة بيلا وصلت العالمية، بعد أنّ حصدوا 3 بطولات أفريقية متتالية من المغرب إلى تونس حتى البطولة الاخيرة في برج العرب، ورفعوا فيها علم مصر في المحافل الدولية، لافتاً أنّ مركز ومدينة بيلا يتميز بخصوصية عن سائر مراكز ومدن المحافظة، بحب لعبة المصارعة الرومانية، والتفوق والنجاح فيها.

تدريب الشباب والناشئين والبراعم على يد مدربين متميزين

وأكد الدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في محافظة كفر الشيخ، أنّ بيلا تعيش نشاطا ملحوظا يوميا لتدريب اللاعبين واللاعبات في لعبة المصارعة الرومانية، على يد مدربين متميزين، مما دفع العديد من الأطفال التوجه لممارسة اللعبة عندما شاهدوا بأنفسهم نجاحات اللاعبين المستمرة من أبناء المركز والمدينة مثلوا القدوة لهم.