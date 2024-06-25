«العباقرة».. أطفال «بيلا» يتسابقون في الحساب الذهني بـ100 سؤال

مسابقة في الحساب الذهني لتشجيع الأطفال على البحث والاطلاع وممارسة الأنشطة المختلفة، شارك فيها العشرات من أبناء مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، لما تحتويه من تشويق وإثارة، وبعض الفقرات الفنية والترويحية للأطفال.

إطلاق مسابقة في الحساب الذهني لأطفال بيلا

تحت شعار «العباقرة»، أطلق مهندس شاب يُدعى محمد جمال، ذو الـ23 عاماً، المسابقة التي يحكي عنها لـ«الوطن»: «أنا عندي أكاديمية لتعليم الأطفال الرياضيات والحساب الذهني، وفكرة المسابقة جات لي لما لقيت مستوى الطلاب عالي جداً، وكان في تنافس شديد بينهم، قلت أعمل مسابقة وحفلة عشان أوري الناس كلها مواهب الأطفال، وإنهم ازاي يقدرو يبدعوا رغم صغر سنهم، وكمان عشان أزود ثقتهم في نفسهم، وأحفزهم على البحث والاطلاع وممارسة الأنشطة المختلفة».

100 سؤال في الحساب الذهني ضمّها الموسم الأول من مسابقة «العباقرة» وفقاً لـ«جمال»: «المسابقة عبارة عن 100 سؤال في 10 دقائق، عبارة عن عمليات حسابية جمع وطرح، وشارك فيها 120 طفلاً، من أول 5 سنوات لحد 15 سنة، وعملنا 10 مراكز، وفي أطفال حلّت الـ100 سؤال في دقيقة ودقيقتين، وكانت فرحة الأطفال وأولياء أمورهم غير عادية».

جوائز مسابقة «العباقرة»

ميداليات وشهادات تقدير وكأس ودرع، هي جوائز مسابقة «العباقرة»، حسب «جمال»: «الجوائز كانت عبارة عن ميدالية ذهبية وشهادة تقدير وكأس ودرع للمركز الأول، وميدالية فضية وشهادة تقدير ودرع للمركز الثاني، وميدالية برونزية ودرع وشهادة تقدير للمركز الثالث، وميدالية برونزية وشهادة تقدير ودرع للمركز الرابع، وميدالية برونزية وشهادة تقدير ودرع للمركز الخامس، ومن المركز الخامس لحد المركز للعاشر ميدالية برونزية وشهادة تقدير، وناوي أكرر المسابقة ويكون في مواسم جديدة، بعد النجاح الكبير اللي حققته».

يشرح «جمال» ماهية الحساب الذهني: «عبارة عن عملية حسابية بيقوم بيها العقل بدون الرجوع إلى الآلات الحاسبة أو الأجهزة اللي ممكن تساعد في العمليات الحسابية أو حتى استخدام ورقة وقلم لكتابة الأرقام وحسابها؛ وبيكون الاعتماد فيها بالأساس على التفكير الذاتي للوصول لنتيجة سريعة وصحيحة للعملية الحسابية».