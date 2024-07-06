«الأهلي المصري» يقتنص 24 جائزة دولية لريادته عربيًا وإفريقيًا

حصد البنك الأهلي المصري 24 جائزة دولية في مجالات القروض المشتركة من مؤسسة EMEA Finance وذلك من خلال 3 جوائز تُمثل «أفضل بنك في إفريقيا في مجالي تمويل المشروعات والتمويل الهيكلي، وأفضل بنك في مجال التوريق بمنطقة الشرق الأوسط لعام 2023»، بالإضافة إلى 21 جائزة أخرى من نفس المؤسسة، تُمثل «أفضل التمويلات الممنوحة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، أفضل تمويل مشترك وتمويل المشروعات وإعادة الهيكلة والتمويل الهيكلي والتوريق، وأفضل عملية تمويلية في مجالات البتروكيماويات، والصناعة، والأنشطة الخدمية، والبنية التحتية لقطاع تكرير البترول، والقطاع العقاري والسياحة، وكذا عن ثلاث عمليات توريق لعدة شركات وأيضاً أفضل تمويل هيكلي مستدام كمستشار مالي».

كما منحت مؤسسة African Banker جائزة أفضل عملية تمويلية في إفريقيا في مجال النشاط الزراعي للبنك الأهلي المصري.

وأكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك، لـ«الوطن»، أن الحصول على تلك الجوائز من مؤسسات دولية ذات ثقل في مجال تقييم أداء البنوك والمؤسسات المالية يأتي انعكاساً لقدرة البنك على توفير كافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات واستمراره في دعم القطاعين العام والخاص، خاصة في المشروعات القومية الكبرى، وكذا إدارة الصفقات ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية للبلاد، التي لها دور كبير في دفع عجلة الاقتصاد القومي، بصفة البنك شريكاً استراتيجياً في تمويل تلك المشروعات، مؤكداً أن البنك يولي اهتماماً متنامياً بالمشروعات المتعلقة بالقطاعات الحيوية في مجالات الصناعة، والسياحة، والبترول، والمقاولات، والتنمية العقارية والزراعة، وهو ما يساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي المصري وتوفير الكثير من فرص العمل في مختلف القطاعات.

وأشار يحيي أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إلى أن هذا التقدير من مؤسسات دولية يعكس شبكة العلاقات القوية التى تربط البنك بالبنوك المحلية والخارجية، وقدرته على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية، مستنداً في ذلك إلى قاعدة رأسمالية كبيرة تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة، سواء منفرداً أو من خلال الاشتراك في تحالفات مصرفية، معرباً عن اعتزاز البنك بالحصول على هذه الجوائز باعتبارها صادرة من مؤسسات عالمية مرموقة ذات مصداقية وثقل دوليًا.