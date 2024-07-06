عمرو موسى: أمريكا تنحاز بشكل مطلق إلى الاحتلال الإسرائيلي

قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إنه ليس هناك حديث عن سياسة دولية أو إقليمية إلا بالاستشهاد بمسؤوليات وسياسات الولايات المتحدة، لأنها الدولة الأكبر والأقوى، والتي تتمتع بالتأثير الأساسي، وليس هناك دولة أخرى تتمتع بنفس النفوذ.

التحيز الأمريكي المطلق لصالح الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف «موسى»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «نحن ندعو إلى تحقيق التوازن السياسي خاصة في ظل التحيز الأمريكي المطلق لصالح الاحتلال الإسرائيلي».

وتابع الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أنّ هناك علامة استفهام على العلاقة الأمريكية الإيرانية، وعلى الموقف الحقيقي من الملاحة الدولية، متسائلا: «هل هو موقف لحماية الملاحة الدولية، أم لحماية إسرائيل فقط؟»

وأردف: «المسألة باتت في حاجة لتفهم، وهذا التفهم يجب أن يكون مع الولايات المتحدة».

فوضى مكتومة

واختتم «موسى»: «ننظر للشهور القليلة المقبلة، والتي قد تتغير فيها الإدارة الأمريكية بشكل كلي، وتأتي سياسة أخرى أكثر انحيازًا للاحتلال الإسرائيلي، ويجب أن تأتي السياسة المقبلة ونحن على علم بتوجهها والقدرة على التعامل معها، وما يحدث الآن هو أن هناك فوضى، وجزء منها مكتوم وقد تنفجر في أي لحظة».