معلومات عن كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا الجديد.. أسرته يهودية ويؤيد إسرائيل

ستسكن أسرة يهودية اليوم في 10 شارع داونينج، وذلك بعدما يتولى كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا مهام منصبه، إذ أن زوجته المحامية فيكتوريا ستارمر هي يهودية ولدت لأب يهودي من أصل بولندي، وتحولت والدتها إلى الديانة اليهودية.

رئيس وزراء بريطانيا يحرص على التقاليد اليهودية

وذكر موقع صحيفة «ذا جويش كرونكيل» البريطانية الأسبوعية التي تصدر في لندن أن كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا يربي أبنائه على اليهودية وينتميان هو وزوجته إلى الكنيس اليهودي الليبرالي في سانت جونز وود في لندن، وتحدث أكثر من مرة عن أهمية اليهودية بالنسبة لعائلته.

وبحسب الصحفية فإن كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا حريص على تربية أطفال يعترفون بإيمان جزء من عائلة أجدادهم، وتشكل وجبات عشاء السبت جزءًا مهمًا من ذلك، وبعض التقاليد اليهودية.

عائلة زوجة كير ستارمر يهود ونصفهم في إسرائيل

وأوضح رئيس وزراء بريطانيا أن نصف عائلة زوجته يهود، إما هنا أو في إسرائيل، وقال في وقت سابق: «الحمد لله إنه لم يتأثر أي فرد من عائلة زوجتي بشكل مباشر في أحداث طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر».

كما أعرب عن إحساسه العميق بالصدمة إزاء ارتفاع معاداة السامية في المملكة المتحدة، مضيفًا «نحن نقف إلى جانب المجتمعات اليهودية هنا، ونقف إلى جانب إسرائيل على المستوى الدولي».