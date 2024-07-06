الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية: إسرائيل لا تستطيع العمل بمفردها

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إنّ ما حدث في السابع من أكتوبر، أعاد القضية الفلسطينية من جديد على قائمة أعمال المجتمع الدولي.

إسرائيل لا تستطيع العمل بمفردها

وأضاف «موسى»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك مجموعة من الدول على علم بالمخطط في ذهن الإسرائيليين، مؤكدًا أن إسرائيل لا تعمل بمفردها ولا تتحمل أن تعمل بشكل فردي.

إسرائيل بحاجة إلى أسلحة

واختتم بالقول: «إسرائيل في الوقت الحالي بحاجة لأسلحة بسبب المقاومة الموجودة في غزة، ويحاول جيش الاحتلال ألا تتناثر الأخبار عن وجود مقاومة فلسطينية عنيفة، ولكن بمنطق الأمور لم يتمكن جيش الاحتلال من تحرير الرهائن والمحتجزين ولا القضاء على حماس».