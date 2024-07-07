عاجل.. لحظة بلحظة.. مراسم تغيير كسوة الكعبة مع بداية السنة الهجرية 1446

بدأت الهيئة العامة السعودية للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مراسم تغيير كسوة الكعبة مع بداية السنة الهجرية 1446، بداية من فك المذهبات؛ استعدادًا لإنزال الكسوة القديمة واستبدالها بالجديدة، جريًا على العادة السنوية، فيما بثت قناة القرآن الكريم السعودية لحظة تغيير الكسوة.

تفاصيل مراسم تغيير كسوة الكعبة

وكشفت وكالة الأنباء السعودية، أن هناك فريقًا سعوديًا متخصصًا مدربًا ومؤهلًا علميًا وعمليًا يشرف على أعمال الفك ومراحل تغيير كسوة الكعبة الأساسية المتمثلة فى رفع الكسوة القديمة، ونزع المذهبات، وإسدال الكسوة الجديدة.

وأثناء الحديث عن مراسم تغيير كسوة الكعبة، لابد من الإشارة إلى أن عدد مذهبات كسوة الكعبة المشرفة (53) قطعة مذهبة منها (16) قطعة للحزام، و(7) قطع تحت الحزام، و(4) صمديات، و(17) قنديلًا، و(5) قطع لستارة الباب، وقطعة للركن اليماني، و(2) كينار، وحلية الميزاب.

مراسم نقل كسوة الكعبة

وبحسب ما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية منذ قليل، اكتملت مراسم نقل كسوة الكعبة قبل بداية تغييرها من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة، استعدادًا لمراسم تركيبها في العام الهجري الجديد 1446هـ، التي تزن 850 كيلوجرامًا مقسمة على 47 قطعة من القماش، بعرض 98 سم، وارتفاع 14 مترًا.

وفي إطار الحديث عن مراسم تغيير كسوة الكعبة، فإن الكادر التشغيلي السعودي يضم 159 صانعا حرفيا متمكنا يعمل على إنتاج 56 قطعة مذهبة على كسوة الكعبة، حيث تتم جميع الأعمال بشكل يدوي.

ويستغرق العمل على القطعة المذهبة الواحدة ما بين 60 إلى 120 يوما، وكمية أسلاك الذهب والفضة المستخدمة في القطع المذهبة على كسوة الكعبة 120 كيلوجرامًا من الذهب، و100 كيلو جرام من الفضة، و1000 كيلو من الحرير.