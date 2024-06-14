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«مانشيت» يرصد مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة (فيديو)

كتب:

محمد عزالدين
10:00 م | الجمعة 14 يونيو 2024
كسوة الكعبة المشرفة

كسوة الكعبة المشرفة

عرض الإعلامي جابر القرموطي، مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة وخياطة الآيات القرآنية بخيوط من الذهب والفضة بمجمع الملك عبدالعزيز، معقبًا «فيها شيء مختلف ومبتكر».

نسج كسوة الكعبة 

وقال «القرموطي» خلال تقديم برنامجه «مانشيت» المذاع على فضائية «سي بي سي»، «إحنا متواجدين في إحدى الغرف التي بها النسج الجميل لكسوة الكعبة المشرفة، فيه صناعة مختلفة عما نتصوره».

مراحل تصنيع كسوة الكعبة

وأضاف: «خادم الحرمين رصد 25 مليون دولار لمراحل تصنيع كسوة الكعبة، والخامات المستخدمة قادمة من دولتي ألمانيا وإيطاليا».

وتابع «الكسوة التي يتم العمل بها الآن تجهز للعام القادم، وفيها شيء مبهر من أشكال الجمال، ونتعامل مع هذا الأمر وكأنه محض خيال».

واختتم: «وأول مرة نشوف هذا الأمر على أرض الواقع نتمنى يوصل لكم بكل الجمال والقدسية، ويوم 9 ذي الحجة هتنزل هذه الكسوة الجديدة على الكعبة المشرفة».

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