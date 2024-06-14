بدء مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة.. مطعمة بالذهب والفضة

بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في مجمع الملك عبدالعزيز، اليوم الجمعة، مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة، من خلال فك المذهبات استعدادًا لإنزال الثوب القديم، وإكساء الكعبة بثوبها الجديد، جريًا على العادة السنوية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تراعي في مخرجاتها أعلى المعايير العالمية.

بدء مراسم تغيير كسوة الكعبة

وبدأت مراسم تغيير كسوة الكعبة خلال هذه الساعات، ويُشرف فريق مختص من الحرفيين المهرة على جميع مراحل تبديل ثوب الكعبة المشرفة، بدءًا من رفع الثوب القديم، ونزع المذهبات، وصولًا إلى استبدال الثوب الجديد وإسداله بكل دقة وعناية.

وتتكون كسوة الكعبة من 53 قطعة مذهبة، منها 16 قطعة للحزام، و7 قطع تحت الحزام، و4 صمديات، و17 قنديلًا، و5 قطع لستارة الباب، وقطعة للركن اليماني، و2 كينار، وحلية الميزاب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس».

مراحل التصنيع تتم يدويًا بدقة متناهية

ويعمل على صناعة هذه القطع المذهبة 114 حرفيًا سعوديًا ماهرًا؛ إذ تتم جميع مراحل التصنيع يدويًا بدقة متناهية، ويستغرق العمل على القطعة الواحدة ما بين 60 إلى 120 يومًا، وتُستخدم كمية هائلة من الذهب والفضة في صناعة هذه القطع؛ إذ تصل إلى 120 كيلو جرامًا من الذهب و 100 كيلو جرام من الفضة، مما يُضفي على كسوة الكعبة رونقًا وبهاءً خاصًا.