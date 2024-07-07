تفاصيل إنقاذ لاعبي اتحاد طنجة من الغرق.. توقف البحث عن المفقودين بسبب الطقس

كشفت صحيفة مغربية، أن اللاعبين المغاربة الناجين من الموت المحقق غرقا بعد انقلاب قارب سياحي ثلاثة هم أسامة افلاح، وسليمان الدهدوه، واللاعب عبد الحميد المعلي، أما اللاعبين المفقودين خلال الحادث نفسه هما سلمان الحراق، واللاعب الشهير في صفوف اتحاد طنجة لكرة القدم عبد اللطيف أخريف.

تفاصيل اللاعبين على متن القارب

وبحسب ما جاء في صحيفة «LE360» المغربية، جرى نقل ثلاثة من اللاعبين إلى بر الأمان بشاطئ المضيق، من عناصر الدرك البحري المغربية، فور توصلهم بإشعار عاجل، ليتم بعدها نقل اثنين من اللاعبين الناجين إلى المستشفى الإقليمي بالمضيق بواسطة سيارة اسعاف تابعة لمصالح الوقاية المدنية، حيث منحت لهما الإسعافات الأولية من قبل الطواقم الطبية، فيما لم ينقل اللاعب الثالث الناجي إلى المستشفى بسبب حالته الصحية الجيدة .

وتوقفت عمليات البحث عن اللاعبين المفقودين جراء الحادث، وهما سلمان الحراق وعبد اللطيف أخريف، بسبب سوء الأحوال الجوية والظلام الدامس، وهي العملية التي ينتظر أن تتواصل صبيحة اليوم الأحد بالمنطقة المحيطة لشاطئ المضيق .

واللاعبون الخمسة، بفريق أمل اتحاد طنجة لكرة القدم، غادروا الميناء الترفيهي مساء السبت على متن يخت وتوجهوا إلى عمق البحر مبتعدين عن الميناء وعن الشاطئ بأميال كثيرة، وما إن قفزوا جميعا لممارسة السباحة، حتى أبعدت الرياح والأمواج عنهم اليخت لمسافة طويلة عجزوا بعدها عن اللحاق به، ما تسبب في وقوع الحادثة.