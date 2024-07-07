عاجل.. غرق مركب يحمل 5 لاعبين من فريق مغربي.. ومحاولات البحث مستمرة

كشفت تقارير صحفية مغربية، مساء السبت، تفاصيل متعلقة بانقلاب قارب سياحي على متنه 5 لاعبين فى صفوف نادى اتحاد طنجة، تم إنقاذ 3 لاعبين فيما يتم البحث عن اللاعبين الآخرين حتى الآن، بحسب ما جاء موقع «le360» المغربي.

تفاصيل غرق لاعبين من على متن مركب

وبحسب الموقع المغربي، تواصل فرق الدرك البحري المغربية والبحرية الملكية، عمليات البحث لأجل العثور على لاعبين من فريق اتحاد طنجة لكرة القدم فقد الاتصال بهما، أثناء رحلة ترفيهية بيخت سياحي من الميناء الترفيهي؛ لتتمكن عناصر البحث من إنقاذ 3 لاعبين من الموت المحقق من عمق المياه على بعد أزيد من 800 متر من شاطئ المضيق وذلك بعد تلقيهم إشعارا عاجلا.

وأكد الموقع المغربي أن اللاعبين كانوا على متن يخت صغير، وأثناء دخولهم وسط المياه، بدأوا ممارسة السباحة تاركين اليخت وحده، ما تسبب في ابتعاده نتيجة الرياح القوية عن مكان ممارسة اللاعبين للسباحة، موضحا أن الضحايا حاولوا الوصول بعد ساعة ونصف من المحاولات دون جدوى لمكان توقف اليخت الصغير، ما تسبب في فقدان اثنين منهم.

البحث مستمر عن اثنين من اللاعبين

ومن جهته، نفى محمد الشرقاوي، رئيس اتحاد طنجة، ما تم ترويجه بشأن العثور على اللاعب عبد اللطيف أخريف كـ«جثة»، لافتا إلى أن البحث وعمليات التنقيب لا زالت جارية على أخريف وكذلك زميله في الفريق سلمان الحراق.

وقال الشرقاوي في تصريحات للبطولة المغربي: «لا زال البحث جاريا عن عبد اللطيف أخريف وسلمان الحراق، وما أُثير حول العثور على أخريف لا أساس له من الصحة».