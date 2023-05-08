تفاصيل تحطم قارب سياحي في الهند: القتلى أكثر من 18 شخصا

شهدت الهند، حادث تحطم قارب سياحي في مدينة تانور، ما أسفر عن مصرع أكثر من 18 شخصا بينهم أطفال، فيما كشفت السلطات ووسائل إعلام هندية تفاصيل الحادث.

بين 35 و40 راكبا كانوا على متن القارب

وتانور هي مدينة ساحلية بمنطقة مالابورام بولاية كيرالا، وقالت السلطات الهندية، إنه على متن القارب السياحي ذو الطابقين ما بين 35 و40 راكبا، فيما أوضح شهود عيان، أن القارب كان مزدحما، ومعظم ركابه لم يكن معهم سترات نجاة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال أحد الناجين، ويدعى رفيق، إن حادث تحطم القارب السياحي وقع على بعد 400 متر من الشاطئ، مضيفا للصحفيين، إن المركب انقلب بالقرب من مصب نهر بورابوزا.

فرار ركاب الطابق العلوي من القارب السياحي

وأشار الناجي، إلى تأخر عملية الإنقاذ بسبب عدم وجود قارب في المنطقة المجاورة، فيما تمكن ركاب الطابق العلوي من القارب السياحي من الفرار عندما الانقلاب، بينما حوصر الموجودون في الطابق السفلي بالداخل حيث تم إغلاق أبوابه.

وأشارت صحيفة «ذا أنديان إكسبرس» الهندية، إلى أن عملية الإنقاذ معقدة بسبب حلول الظلام، مضيفة ان القارب السياحي، واصل نقل الركاب بعد حلول المساء في انتهاك للقواعد.

بدوره، عبر رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، عن تعازيه لأسر الضحايا، فيما قال رئيس وزراء الولاية الهندية بيناراي فيجايان في تغريدة: «حزين للغاية للخسارة المأساوية في الأرواح في حادث قارب تانور».

وأعلنت حكومة الولاية الحداد الرسمي، اليوم الاثنين على ضحايا حادث تحطم قارب سياحي، وألغت جميع الحفلات الرسمية.