ثمن الواحد يتجاوز 50 ألف جنيه.. «إبراهيم كوبرا» يروض الثعابين الأخطر على وجه الأرض

احترف «إبراهيم كوبرا» تربية الثعابين العملاقة العاصرة غير السامة، وكذا بعض الأنواع السامة التي تختلف شدة سميتها من نوع لآخر، وتحتاج إلى شخص لديه خبرة جيدة بالمجال، ليستطع التعامل معها بدون أن يسبب الأذى لنفسه.

ويرى «كوبرا» أن الأصالات من أشهر الأنواع وأخطرها مثل «الأناكوندا والشبكية»، وتغير جلدها من خلال تساقط القشور حسب الهرمونات، بحسب حديثه لبرنامج «برا الغابة» على تليفزيون الوطن.

يصل سعر الثعبان إلى 50 ألف جنيه

قد يصل وزن الثعابين إلى 30 كيلوجراما، وتأكل بعض الأنواع الطيور مثل الدجاج والبط، وتستخدم في الاستعراضات بالسيرك، وكذلك للتجارة وتحقيق الأرباح المالية، إذ يبلغ ثمن الثعبان 50 ألف جنيه أو أكثر، قائلا: «مش أي تعبان نعمل بيه شو أو استعراض، أنا بختار دايما الأناكوندا والشبكية وهم من الأصالات، وبعمل بيهم عروض حلوة عشان أبسط الأطفال».

تتزوج الثعابين مرة واحدة في العام

تفقس الثعابين مرة واحدة في السنة، بعد موسم التزاوج في شهر أبريل، ولم يتعرض «إبراهيم» لأي هجوم من الثعابين، إذ يعتبرها أبناءه ويحافظ عليها ويحميها ويقدم لها الرعاية اللازمة.