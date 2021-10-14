المؤبد مرتين لشاب هندي قتل زوجته باستخدام «الكوبرا» بسبب الخلاف على المهر

محاولات متكررة استخدم فيها الزوج سم الثعبان للقضاء على زوجته في الهند، بسبب خلافات بينهما تتعلق بالمهر، إذ باءت محاولة المتهم في المرة الأولى بالفشل بينما نجح في النهاية في قتل زوجته ذات الـ25 عاماً، ليتم الحكم عليه بعقوبة مزدوجة بالمؤبد، جراّء ما اقترفته يداه وتسبب في مقتل المجني عليها.

خلافات على المهر ثم لدغة ثعبان وجثة هامدة

تعود تفاصيل الواقعة إلى مايو من العام الماضي، حيث تعرضت المجني عليها للدغة مميتة من ثعبان كوبرا، في الوقت الذي كانت تخضع فيه للعلاج من لدغة آخرى قبلها بأسابيع، الأمر الذي أثار الريبة بين أفراد أسرتها، وكانت الأسرة قد اتهمت الزوج في وقت سابق بمضايقة نجلتهم الضحية من أجل مشكلة تتعلق بالمهر، ما دفعهم إلى توجيه أصابع الاتهام له بعد مصرع المجني عليها.

الحكم بعقوبتين بالسجن المؤبد

وبعد إجراء التحريات من قبل الجهات الأمنية المعنية في الهند، تم إلقاء القبض على المتهم ويدعى سوراج كومار، ويبلغ من العمر 28 عاماً، في منزله بولاية كيرالا بجنوب البلاد العام الماضي، بعدما توفيت زوجته جراء لدغة أفعى.

وبحسب بوابة «لايف لو» الإخبارية القضائية، فإن محكمة في مقاطعة كولام قد أدانت «كومار» بقتل وتسميم زوجته العشرينية، بعدما وجهت له تهمة الإقدام على محاولة سابقة بقتلها باستخدام أفعى راسيل، ويعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الهندية، حكما نادراً من نوعه والذي عاقب المتهم بالسجن المؤبد لمدّة مزدوجة بعد اتهامه بقتل زوجته بجعل كوبرا تلدغها وهي نائمة.

القتل باستخدام الثعابين

وكان القاضي الذي حكم على المتهم بالسجن المؤبد لمدّة مزدوجة، لم يقبل طلب الادعاء بإنزال عقوبة الإعدام بالوضع في الاعتبار عمره وفرصة إصلاحه، بحسب وسائل الإعلام المحلية، ومن جهتها حذرت المحكمة العليا الهندية مؤخرا من اتجاه في عمليات القتل بعضة الثعابين، فيما رفضت الإفراج بكفالة عن امرأة وعشيقها متهمين باستخدام ثعبان الكوبرا لقتل حماتها في ولاية راجستان بشمال البلاد في 2019.