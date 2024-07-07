«الصحة العالمية» تحذر من انتشار جدري القرود في الكونغو: الخطر لا يزال مرتفعا

أطلقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر بشأن سلالة جديدة من الجدري تنتشر بسرعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قادرة على الانتشار بسهولة أكبر بين البشر، ما يثير مخاوف صحية كبيرة، بحسب ما ذكرته شبكة «ذا هيل».

انتشار جدري القرود في القارة السمراء

ويُعتقد أن فيروس الجدري المنتشر في مقاطعتي شمال وجنوب كيفو في الكونغو هو من سلالة المجموعة الأولى المستوطنة في وسط إفريقيا، والتي تختلف عن سلالة المجموعة الثانية التي أثرّت على الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى في عامي 2022 و 2023.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر انتشار الجدري في الكونغو لا يزال مرتفعًا، إذ تشير التقديرات إلى ظهور سلالة جديدة من الفيروس في سبتمبر 2023، وعلى الرغم من أننا ما زلنا نتعلم المزيد عن الفيروس، إلا أنه يُظهر بعض السمات المُقلقة.

وأشار سيلفي جونكهير، مستشارة الأمراض المعدية الناشئة في منظمة أطباء بلا حدود المتواجدة حاليًا في غوما بالكونغو، إلى وجود دليل علمي يؤكد استدامة انتقال الجدري من شخص لآخر، وهو أمر جديد ومقلق، لافته إلى أن عدوى جدري القرود يستمر منذ أشهر.

جدري القرود سيذهب إلى حيث يذهب البشر

ويُعتبر جدري القرود من النوع الأول، وهو مرض ينتقل من الحيوانات إلى البشر، وينتشر بشكل أساسي من الحيوانات إلى البشر، ومعروف أن معدل الوفيات فيه أعلى من النوع الثاني، حيث يتسبب في الوفاة في ما يصل إلى 10% من الحالات.

ونوهت منظمة الصحة العالمية بأن السلالة المنحدرة من الفئة الأولى بها طفرات تشير إلى «تكيف الفيروس بسبب الدورة الدموية بين البشر»، ولا يُعرف فيروس الجدري بتحوره السريع على عكس «كوفيد-19».

وذكر ويليام شافنر، المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للأمراض المعدية، أن الجدري يشبه الحصبة التي عادة ما تكون جرعة لقاح واحدة كافية، للتخلص منه مدى الحياة.

ويُرجّح أن ينتشر جدري القرود بين البشر، كما قالت الصحة العالمية: «سيذهب إلى حيث يذهب البشر»، وفي كونغو، تتزايد حركة التنقل بين الدول، مما يُساهم في انتشاره على نطاق أوسع لكنّ الوفيات بسبب المرض لا تزال قليلة.