ظهور سلاسة جديدة من جدري القرود في بريطانيا.. «أكثر فتكا وأسرع انتشارا»

حالة من القلق أصابت كثيرون حول العالم، بعدما حذر الأطباء في أوروبا من سلالة جديدة من جدري القرود، وعبرت أنها «الأخطر حتى الآن»، إذ أنه يسبب خطورة كبيرة على حياة ملايين البشر، بعد ظهور أعراض أشد من التقرحات وبقع على الجلد.

انتشار جدري القرود

انتشر جدري القرود بشكل استدعى تحذير منظمة الصحة العالمية من أنه متحور يسبب الطفح الجلدي في جميع أجزاء الجسم، إذ أسفرت النتائج عن وفاة 10% من المصابين، إذ ظهرت سلالة قاتلة من الجدري في بريطانيا، وأتضح أنها أكثر عدوى من سابقتها، وحثوا المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات سريعة، للمساعدة في تجنب أي تفشي محتمل للمرض على المستوى الدولي، لأنه يسبب هزل الجسد بشكل كبير، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وأظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية، تسجيل حوالي 8000 حالة إصابة بالجدري في البلاد عام 2024 توفى نصفهم، وأظهرت الأبحاث أن الحالات تتزايد يومًا بعد يوم، ووفقًا لمجلة «Science»، فإن فيروس جدري القرود يتحور بمعدل أعلى بكثير من الوقت السابق، وأكبر أسبابه تتمثل في ضعف إنزيمات جهاز المناعة البشري.

أسباب وأعراض جدري القرود

من جانبها، أوضحت إيمان سند، أخصائي الأمراض الجلدية، أنّ فيروس جدري القرود أغلب أسبابه جلدية عن طريق مخالطة الأشخاص المصابين، أو لمس مواطن الفيروسات، أو استخدام أدوات ملوثة من الملاءات أو الملابس.

ولفتت أخصائي الأمراض الجلدية إلى أنّ الأعراض الشائعة لجدري القردة هي:

طفح جلدي يمكن أن يستمر من أسبوعين إلى 4 أسابيع.

الحمى.

الصداع الشديد.

آلام العضلات.

آلام الظهر.

تورم الغدد الليمفاوية.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، ربما تظهر أعراض أخرى من تورم اليدين والقدمين والوجه والفم ومناطق الأعضاء التناسلية.

العلاج والوقاية

ونصحت «سند»، خلال حديثها لـ«الوطن»، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

تجنب ملامسة الحيوانات.

تجنب ملامسة البشر المصابين بالفيروس.

الالتزام بقواعد النظافة من غسل اليدين جيدًا.

الاهتمام بنظافة المكان.

ويتمثل العلاج في تناول لقاح جدري القرود لمنع العدوى، وهو ما أوضحه أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات، خلال حديثه لـ«الوطن»، منوهًا أن فيروس جدري القرود ينتشر بشكل سريع عند ملامسة الملوثات، لذا يجب عند ظهور أي طفح جلدي التوجه فورًا إلى الطبيب خاصةً في الفترة الحالية، بسبب خطر تفشي الأمراض الجلدية المرتبطة بالفيروسات على الصحة.