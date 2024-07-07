اللواء عادل العمدة: «البرث» من أهم معارك القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنّ معركة البرث من أهم المعارك التي خاضتها القوات المسلحة المصرية الباسلة في القضاء على الإرهاب.

وأضاف «العمدة»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ القضاء على الإرهاب كان بداية مسار التنمية في الجمهورية الجديدة، لافتًا إلى أن منطقة البرث عبارة عن منزل لأحد أبطال سيناء الذين اُستشهدوا وسلمه للقوات المسلحة، ويوجد على ربوة عالية تتحكم في طرق الإمداد التي تأتي للإرهابيين إلى داخل ووسط سيناء.

عمليات فدائية لاستهداف الإرهابيين

وتابع: «مجموعة من أبناء القوات المسلحة المصرية تمركزوا في المكان ونفذوا عمليات فدائية لاستهداف الإرهابيين، وقطعوا سبل الإمداد عليهم، فبدأت عناصر المخابرات الأجنبية التي تدعم هذه العناصر الإرهابية تحاول تنفيذ عملية إرهابية، حيث جهزت 170 إرهابيا لهذه العملية مدعومين بأسلحة ومعدات ثقيلة وخفيفة وعربات».

معركة البرث

وواصل، بأن القوات الجوية تتبعت العناصر الإرهابية في معركة البرث واستهدفتهم في نفس اليوم: «رصد الأبطال هذه الحركة الساعة 4 فجرا، ورصدوا تقدم الإرهابيين تجاههم، وكانت في المقدمة سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من المكان وهشمت الواجهة وأحدثت خسائر كثيرة في المنزل، ولكن العناصر بدأت تتعامل مع العناصر الإرهابية، وعندما استمر الصراع أبلى الأبطال بلاءً حسنا وصمدوا حتى وصول الدعم لهم، ووصل الدعم الجوي خلال 10 دقائق».