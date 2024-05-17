أحمد السقا: أنا هموت قدام الكاميرا.. وابني هيدخل القوات الجوية بسبب «السرب»

في حلقة خاصة من برنامج «أسرار النجوم» للإعلامية إنجي علي، استضافت النجم أحمد السقا للاحتفال بنجاحاته الأخيرة، وأهمها فيلم «السرب» الذي ينافس في شباك التذاكر في الموسم الحالي، وحقق إيرادات ضخمة اقتربت من الـ30 مليون جنيه خلال أسبوعين من عرضه، حيث توقع أن وفاته ستكون أمام الكاميرا بسبب ما يمر به وما يحدث له خلال التصوير.

أحمد السقا: السرب يجسد قصة أول طلعة نوعية جوية خارج حدود مصر منذ 1973

وتحدث السقا عن الفيلم قائلًا: «أنا فخور بتقديم فيلم السرب، اللي بيقدم عملية نوعية هي أول طلعة نوعية جوية خارج حدود مصر منذ 1973، والفيلم بيوثق مرحلة مهمة جدًا، والفيلم إهداء لأقباط مصر، بخلاف إني أنا شخص أموت عشان تراب البلد دي، أنا لو قالولي تعالى دلوقتي على الجبهة هبقى قبلهم».

وأكد أن فيلم السرب زرع عند الشباب الصغير والمراهقين حب الانضمام للجيش المصري، خاصة القوات الجوية قائلًا: «بسبب فيلم السرب ابني الصغير طلب إنه يدخل القوات الجوية، وبالفعل بأهله حاليًا بدنيًا وطبيًا إنه يقدم في القوات الجوية».

إصابات أحمد السقا في فيلم السرب

وتحدث السقا عن الإصابات التي تعرض لها خلال تصوير الفيلم، قائلًا: «في كواليس فيلم السرب في عبوة ناسفة فرقعت فيا حقيقي عن طريق الخطأ في صحراء السويس لكن خرجت منها سليم الحمد لله، في المشهد الأخير في السرب وأنا ماشي على الممر والطيارات الـf16 من فوقي وهي طائرات أسرع من الصوت جالي طنين فضلت 10 أيام مبسمعش».

كما تحدث السقا عن إصابته ودخوله غرفة العمليات في كواليس مسلسله الأخير حرب، نظرًا للإرهاق الشديد الذي تعرض له، حيث كان يتدرب لأكثر من 8 ساعات يوميًا حتى سقط في واحد من الأيام ودخل غرفة العمليات، وقال السقا على هذه الوقائع: «اللي عرفته من التجارب دي إني يوم ما هموت هموت قدام الكاميرا».