«إكسترا نيوز» تعرض تقريرا عن الشهيد أحمد منسي: قائد من طراز فريد

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» تقريرًا عن الشهيد أحمد منسي، في الذكرى السابعة للهجوم الإرهابي على كمين البرث، الذي وقع في 7 يوليو 2017، وتصدى له أبطال القوات المسلحة المصرية الباسلة.

وجاء في التقرير: «(منسي بقى اسمه الأسطورة).. تتصدر هذه الكلمات أغنية الفرقة 103 صاعقة التي تسرد بطولات رجالها لتطهير أرض سيناء من الإرهابيين».

العقيد الشهيد أحمد صابر منسي

وأضاف التقرير: «العقيد الشهيد أحمد صابر منسي أحد أبرز أبطال الصاعقة المصرية الذين أذاقوا التكفيريين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، حتى استشهد في كمين مربع البرث في مثل هذا اليوم، في السابع من يوليو عام 2017 في أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء».

وتابع التقرير: «ولد الشهيد أحمد منسي في 4 أكتوبر عام 1978 بمركز منيا القمح بالشرقية، والتحق بالكلية الحربية وتخرج ضمن الدفعة 92 حربية، وعمل كضابط بوحدات الصاعقة وخدم لفترة طويلة في الوحدة 999 قتال، والتحق بأول دورة للقوات الخاصة الاستكشافية المعروفة باسم SEAL عام 2001، وفي عام 2013 حصل على ماجستير العلوم العسكرية دورة أركان حرب وتولى الشهيد قيادة الكتيبة 103 صاعقة خلفًا للشهيد العقيد رامي حسنين الذي استشهد في أكتوبر 2016».

تكريم اسم الشهيد

وأتمّ التقرير: «لتكريم اسمه، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي الكوبري العائم الذي يربط بين قناة السويس القديمة والجديدة ببعضهما البعض، ويقع بمنطقة نمرة 6 في مدينة الإسماعيلية، وأطلقت عليه هيئة قناة السويس اسم الشهيد أحمد منسي، وأطلق اسمه على عدد من المدارس بمحافظة الشرقية».