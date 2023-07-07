الذكرى السادسة لاستشهاد العقيد أحمد منسي.. أسطورة الحفاظ على الأرض

تمر اليوم الجمعة، الذكرى السادسة لاستشهاد عقيد شهيد بطل أحمد صابر منسي، قائد إحدى كتائب الصاعقة في سيناء، والذي ضرب المثل مع رجاله في التضحية والبطولة والفداء، عبر التمسك بالأرض، وعدم ترك نقطة الارتكاز الأمني القائمين عليها، بعد الهجوم عليهم بالأسلحة الثقيلة، وأعداد كبيرة من العناصر الإرهابية الخربة.

استهداف مربع البرث بالأسلحة الثقيلة

الواقعة تعود لفجر يوم 7 يوليو 2017؛ حيث استيقظت منطقة «مربع البرث»، المنطقة التي اتخذها منسي ورجاله نقطة ارتكاز أمني لهم، على هجوم مئات من العناصر الإرهابية، مزودين بأسلحة «هاون»، و«آر بي جي»، ورشاشات، وذلك بعدما وقفوا «شوكة» في ظهر العناصر الإرهابية؛ حيث قطعوا الإمدادات عنهم، وقطعوا طريق توجههم من المناطق الصحراوية جنوب مدينة رفح إلى رفح والشيخ زويد من المناطق الجبلية والصحراوية المتواجدة جنوب رفح، بالقرب من وسط سيناء.

وعُرف الشهيد البطل، بحرصه على الاعتناء بأسرته رغم مسؤولياته الجسام، نظرًا لكونه من «مقاتلي النخبة» في المؤسسة العسكرية المصرية، كما أنه كان بارًا بوالديه، ويحرص على علاقات طيبة مع الجميع.

بطولات الشهيد أحمد صابر منسي

ورغم «الأخلاق العالية» التي عُرفت عن الشهيد العقيد أحمد صابر منسي، إلا أنه كان «مقاتلا صلبا»؛ إذ أوقع خسائر كبيرة في صفوف العناصر الإرهابية، وألقى القبض على عناصرهم الخطرة، حتى أصبح العناصر الإرهابية يعرفونه بـ«الاسم»، وكلما حاولوا استهدافه، كان يستطيع أن يتعامل معه، حتى خططوا للهجوم الكبير على «كمين مربع البرث»؛ ليقاتل بصحبة رجاله لأخر نفس، ما دفع العناصر الإرهابية لاستخدام قناص مُدرب لإسقاطه.

وقبيل استشهاده، في معركة «التمسك بالأرض»، نجح الشهيد أحمد منسي في إسقاط العشرات من العناصر الإرهابية المستهدفين للكمين، كما أحبطوا تمثيل العناصر الإرهابية بجثامين الشهداء، ورفع علم التنظيمات الإرهابية أعلى الكمين في إطار «الشو الإعلامي»، وكرسالة لتواجدهم على الأرض لكسب مزيد من الدعم الخارجي لهم.

وفي إطار دورها في تخليد بطولة الشهيد أحمد صابر منسي، ورجاله في مكافحة العناصر الإرهابية، سجلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بطولة «التمسك بالأرض»، و«القتال حتى أخر نفس» في مسلسل «الاختيار»، كما تغنى عددًا من أصدقاء ورفاق الشهيد «منسي» باسمه في أغنية «قالوا ايه»، والتي تضمنت مقولة «منسي بقى اسمه الأسطورة».

وعادت الحياة لطبيعتها في الأشهر الماضية بشمال سيناء، لينعم أهاليها بالأمن والأمان والاستقرار، وتنطلق المشروعات التنموية في ربوعها، بفضل تضحيات الشهداء.