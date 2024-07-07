محافظة شمال سيناء تكرم المحافظ السابق لجهوده خلال 6 سنوات

كرّمت محافظة شمال سيناء اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء السابق، واللواء هشام الخولي نائب المحافظ السابق، خلال الاحتفال الذي نظمته المحافظة في مدينة العريش.

منح «شوشة» درع التفوق

ومنح اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء الجديد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، المحافظ السابق، واللواء هشام الخولي نائب المحافظ السابق، درعي التفوق، تقديرًا لجهودهما السابقة خلال فترة توليهما المسؤولية علي أرض المحافظة.

وأكد «شوشة» عظيم شكره وامتنانه لمحافظ شمال سيناء الجديد، موجهًا الشكر للجهاز التنفيذي للمحافظة على الجهود المبذولة خلال فترة توليه المسؤولية التي امتدت لست سنوات.

الحرب على الإرهاب

من جانبه وجه سالم العكش، عضو مجلس الشيوخ، في كلمته نيابة عن أعضاء المجموعة البرلمانية، الشكر الي القوات المسلحة الباسلة علي جهودها علي ارض المحافظة، مرحبًا بمحافظ شمال سيناء الجديد ونائبه، مشيرًا الي دورهما الكبير في القضاء علي الإرهاب في سيناء.

كما وجه العكش الشكر الي اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء السابق واللواء هشام الخولي نائب المحافظ، على جهودهما الحثيثة في عمليات التنمية والتعمير علي ارض المحافظة.

ووجه اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، الشكر للقيادة السياسية علي الثقة الغالية وتعيينه محافظا لشمال سيناء، مؤكدًا علي أنه سوف يبذل قصارى جهده لتنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية والعمل على خدمة المواطنين.

المشروعات التنموية والخدمية الكبرى

وأكد المحافظ عن عظيم شكره وامتنانه الي اللواء شوشة، علي فترة توليه المسئولية محافظا لشمال سيناء، مشيرًا الي أن عهده شهد العديد من المشروعات التنموية والخدمية الكبرى علي أرض المحافظة.