السيدة انتصار السيسي تهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد
كتب:
يارا أشرف
12:15 م | الأحد 07 يوليو 2024
السيدة انتصار السيسي
تقدّمت السيدة انتصار السيسي، بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.
وذكرت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: «أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد».
وأضافت: «مناسبة جليلة تذكرنا بأعظم معاني الوفاء والصبر والإيمان في صفحات التاريخ الإنساني، داعية الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير واستقرار على وطننا، وكل عام وأنتم بخير».