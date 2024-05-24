«الجيل»: اتصال بايدن بالرئيس السيسي انتصار للسياسة المصرية تجاه فلسطين

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي من نظيره الأمريكي، الرئيس جو بايدن، اليوم، والذي تناولا فيه تطورات الأوضاع في قطاع غزة، يؤكد اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالتواصل مع مصر لمناقشة مستجدات الموقف في منطقة الشرق الأوسط، وفي قلبها قطاع غزة.

اتصال بايدن بالسيسي يؤكد أهمية الدور المصري في وقف إطلاق النار في غزة

وأشار إلى أن هذا الاتصال جاء بعد الأوامر التي أصدرتها محكمة العدل الدولية ضد الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي تمثل إدانة جديدة لإسرائيل، إذ أمرت بوقف الحرب وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى القطاع بأكمله.

وأضاف أن الرئيس بايدن أعرب خلال الاتصال عن تقديره الكبير للجهود والوساطة المصرية المكثفة والمستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق للهدنة في القطاع، وتم الاتفاق بين الرئيسين على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن تصريحات الرئيس الأمريكي تأتي بعد غضب القاهرة الشديد من الأكاذيب التي نشرتها شبكة «CNN» حول الدور المصري في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، وتهديد مصر بالتوقف عن هذه الوساطة التي طلبتها كافة الأطراف بما فيها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأشاد بطرح الرئيس السيسي للمعاناة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة نتيجة إغلاق إسرائيل لمعبر كرم أبو سالم ومعبر رفح، مما حرم القطاع من الاحتياجات الأساسية.

كما أشاد باتفاق الرئيسين المصري والأمريكي على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود لتسليمها إلى الأمم المتحدة عبر معبر كرم أبو سالم بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني، الذي استولى عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمخالفة للقانون الدولي وكافة الاتفاقيات الدولية.

وأشار إلى أهمية ما أعلنه الرئيس بايدن للرئيس السيسي من تأييده لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين، مؤكداً أن هذا التأكيد يعد انتصاراً للسياسة المصرية التي نجحت بإصرار في فرض حل الدولتين على الساحة الدولية طبقاً لقرارات الشرعية الدولية، وهو ما اعتبره الشهابي انتصاراً للقضية الفلسطينية والسياسة المصرية الملتزمة بالثوابت العربية التي تحقق الأمن القومي العربي.