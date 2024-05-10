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انتصار السيسي: العاصمة الإدارية تجسد حلم كل مصري وإرادة شعب عظيم

كتب:

محمد عزالدين
10:59 م | الجمعة 10 مايو 2024
السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي

وجهت السيدة انتصار السيسي، الشكر لحرم سلطان عُمان على مشاركتها في زيارة العاصمة الإدارية الجديدة.

ونشرت انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا من  الزيارة وعلقت عليها: «جانب من زيارتي للعاصمة الإدارية الجديدة مع ضيفة مصر الغالية السيدة الجليلة حرم جلالة سلطان عمان».

وتابعت: «هذا الصرح الحضاري الذي يجسد حلم كل مصري وإرادة شعب عظيم يسعى لبناء مستقبل واعد لأجياله القادمة».      

 

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