باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات مستمر في التمكين الاقتصادي للمرأة

نفّذ جهاز تنمية المشروعات عددًا من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف المرأة وذوي الهمم من خلال إقامة دورات تدريبية مجانية تُساعدهم على اكتساب مهارات جديدة تُمكّنهم من بدء مشروعاتهم الجديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة، ومنها برنامج تدريبي لتنمية المهارات الفنية لذوي الهمم في مجال الحرف اليدوية بجانب عدد من البرامج التدريبية في مجال ريادة الأعمال وتنمية مهارات العمل في فريق للسيدات في التجمعات الإنتاجية الطبيعية.

جاء ذلك في إطار مشروع «المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية التجمعات المنتجة»، والذي ينفذه الجهاز بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

كما نظم جهاز تنمية المشروعات معسكرًا توجيهيًا لبناء قدرات السيدات في مجالات التغليف والجاهزية للتصدير والتجارة الإلكترونية، ضمن أنشطة برنامج تأهيل وتدريب 50 سيدة للتصدير في مجالات الحرف اليدوية والتراثية، في إطار التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومركز تدريب التجارة الخارجية.

مساعدة المواطنين للتوجه للعمل الحر

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أنّ الجهاز يعمل وفقًا لعدد من المحاور المختلفة ومن أهمها بناء قدرات وتطوير مهارات المواطنين لمساعدتهم على التوجه للعمل الحر أو تطوير مشروعاتهم القائمة حيث يتعاون الجهاز مع مختلف شركاء التنمية لتنفيذ دورات تدريبية مجانية متنوعة بشكل دوري في كافة المحافظات لمساعدة أصحاب المشروعات على تطوير انتاجهم والمنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، ما يُساهم في خلق المزيد من فرص العمل، وتحسين المستوى الاقتصادي لأصحاب هذه المشروعات.

جاء في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على إتاحة وتقديم حزمة متنوعة من الدورات التدريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة في مختلف القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والحرفية، بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية ومنهم الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ومركز تدريب التجارة الخارجية ، بجانب العمل من أجل المساهمة في تمكين المرأة وذوي الهمم خاصة في المناطق الريفية والحدودية.