جهاز تنمية المشروعات يطلق منتجا جديدا لتمويل المشروعات الابتكارية

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن إطلاق منتج جديد لتلبية احتياجات الشباب ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم، من خلال إتاحة الخدمات المالية وغير المالية اللازمة للبدء في مشروعاتهم الخاصة أو تطويرها على مختلف أشكالها.

إطلاق منتج جديد لتمويل المشروعات الابتكارية

وبمناسبة اليوم العالمي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تقرر إطلاق منتجا جديدا لتمويل مشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الابتكارية والتكنولوجية والتي تقوم على إنتاج منتج تكنولوجي جديد أو ترغب في تطوير التكنولوجيا الإنتاجية الخاصة بها ومشروعات التحول الرقمي والذكاء الإصطناعى، على أن يكون التمويل المتاح بعائد سعري مميز، وبأيسر الطرق الممكنة، بينما تتميز فترة السداد بآلية ميسرة وفترة سماح تصل لـ6 أشهر.

باقة متنوعة من المزايا غير المالية

كما يمكن للشباب الراغب في البدء بمشروعه الجديد من خلال التمويل الاستفادة أيضا من باقة متنوعة من المزايا غير المالية التي يقدمها الجهاز، وتساعده على إصدار التراخيص الخاصة بالمشروع، وكذلك توفيق الأوضاع والخدمات الفنية والتسويقية التي تعزز من فرص رواج منتجاته فضلا عن المعاملة الضريبية المبسطة وعدد متنوع من المزايا والتيسيرات التي يوفرها قانون تنمية المشروعات 152/2020.