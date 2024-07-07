«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 38 ألف شهيد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 38 ألفًا و153 شهيدًا، و87 ألفًا و828 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 جرائم حرب ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 55 شهيدًا و123 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.