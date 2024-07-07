وزير خارجية لبنان الأسبق: إسرائيل لا تريد تهدئة الأوضاع

قال عدنان منصور وزير خارجية لبنان الأسبق، إنّ لبنان يشهد تصعيدا عسكريا من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع، إذ تستهدف مواقع لبنانية بعيدة عن إطار الاشتباك المتعارف عليه.

وأضاف «منصور»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى صالح، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هذا التصعيد يواجه برد فعل أقوى من حزب الله، وبالتالي، فإن الفعل له رد فعل.

وتابع وزير خارجية لبنان الأسبق: «نخشى أن يأخذ هذا التصعيد منحاه الكبير لكي يشمل مناطق أخرى قد تتعدى الإطار الذي شهده القتال في الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة».

إسرائيل تزيد التوترات في المنطقة

وأكد، أن التصعيد يكون من قبل إسرائيل وليس حزب الله، وما تستهدفه إسرائيل من اغتيالات وعمليات بعيدة عن الحدود اللبنانية الفلسطينية تصل إلى البقاع يعني أن إسرائيل لا تريد تهدئة الأوضاع، حتى الآن أو الالتزام بقواعد الاشتباك الخاص الذي كان حاصلا.