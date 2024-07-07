وزير الإسكان يشدد على ضرورة توفير حلول لمشكلة انقطاع المياه في عدة مدن جديدة

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، اليوم، لمتابعة موقف تنفيذ الحلول العاجلة والدائمة للتغلب على مشكلات ضعف وانقطاع المياه في مدن «الشيخ زايد - 6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر»، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.

توفير المياه للمواطنين

وشدد وزير الإسكان على ضرورة الالتزام الصارم بالمواعيد المحددة لتنفيذ الحل العاجل، والمتابعة الحثيثة على مدار الساعة، من أجل حل هذه المشكلة، وتوفير كميات المياه اللازمة للمواطنين، وضرورة الانتهاء من تنفيذ الحل الدائم قبل موسم الصيف المقبل، موجها بضرورة إعداد دراسة شاملة بموقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة.

تركيب عدادات قياس المياه المُنتجة

ووجه بضرورة ضبط وحوكمة منظومة مياه الشرب، وإحكام الرقابة على كميات المياه، والتوسع في تركيب عدادات قياس المياه المنتجة وعدادات المشتركين والتصدي لوصلات الخلسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، ورفع نسب تحصيل فواتير الاستهلاك وتحصيل المديونيات والمتأخرات، ووضع موازنة مستقلة لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بكل مدينة بما يحقق الاتزان المالي بين الإيرادات والمصروفات.