تنويهات مهمة من الإسكان لحاجزين شقق «Vally tawers».. اعرفها

أصدرَت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعض التنويهات الفنية للمواطنين المتقدمين لحجز شقق مشروع فالي تاورز «vally tawers» بمدينة حدائق أكتوبر، والذي طرحته الهيئة للحجز أمام المواطنين الراغبين في امتلاك شقة سكنية فاخرة، إذ فتحت الحجز على 984 شقة من الإسكان المتميز مُطلة على الأهرامات جاهزة للسكن فور تسلُمها، وذلك لمدة شهرين بداية من 30 يونيو الماضي، وحتى نهاية أغسطس المقبل.

6 تنويهات من الإسكان لحاجزي «vally tawers»

وترصد «الوطن»، خلال هذا التقرير، التنويهات التي أعلنتها الهيئة، وفقًا لكراسة الشروط الخاصة بطرح 984 شقة بأبراج حدائق أكتوبر، وجاءت كالتالي:

- مساحة الوحدات المطروحة تشمل سمك الحوائط ونصيب الوحدة من المنافع العامة المشتركة الخاصة بالمبني مثل المداخل ، السلالم والافنية.

- لا يجوز إدخال أي تعديل علي الوحدة من قبل المخصص لهم الوحدات دون الرجوع إلى جهاز المدينة المختص وأخذ الموافقات وذلك حال موافقة الهيئة وجهاز المدينة المختص.

- يُعتبر التقدم على أي من الوحدات محل الطرح قرينة قاطعة على العلم التام والمعاينة التامة النافية للجهالة للمواقع والوحدات والعلم الكامل بتفاصيل الوحدات محل الطرح ورسوماتها.

- بعض العمارات يحتوي الدور الأرضي بها على خدمات وأنشطة تجارية.

- الرسومات الموضحة بالكراسة والموقع دون مقياس رسم وهي للتوضيح فقط.

- نسب التميز الواردة بالبيان التفصيلي للوحدات نهائية ما لم يتبين للجهاز عند تسليم الوحدة استحقاق فروق تميز لصالح الهيئة يلتزم المخصص له الوحدة بأدائها.

وتستمر هيئة المجتمعات العمرانية، في تلقى طلبات الحجز على شقق المشروع عبر برنامج «مسكن» التابع للهيئة، وحتى نهاية شهر أغسطس المقبل.