مشهد مشرف.. وزيرة التضامن تستقبل نيفين القباج للتهنئة والتسليم والتسلم

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الوزيرة السابقة نيفين القباج بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ حرصت الأخيرة على تقديم التهنئة للدكتورة مايا مرسي لتوليها مسؤولية الوزارة، متمنية لها التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تقديرها لهذه الزيارة، مشيدة بالجهود المبذولة التي قامت بها نيفين القباج خلال فترة توليها مسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي في فترة شهدت العديد من التحديات، مشيرة إلى أنها ستعمل على بناء واستكمال تلك المجهودات والعمل في ملفات وبرامج الوزارة المختلفة.

وأكدت وزيرة التضامن أنها وجميع العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي يتمنون دوام التوفيق للسيدة نيفين القباج خلال المرحلة المقبلة.