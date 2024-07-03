قبل توليها منصب وزيرة التضامن.. قضايا للمرأة شغلت عقل مايا مرسي

عرفت بحبها الشديد للمرأة المصرية الناجحة، دافعت عن قضايا عديدة خاصة بالمرأة والحياة الصعبة التي يعيشها البعض منهن، إذ كانت دائما تبعث الأمل والتفاؤل في قلوب الكثير من الفتيات المصريات لتقويتهن على مواجهة الحياة وتحقيق المزيد من النجاحات والتفوق في مختلف المجالات لدرجة أنها أصبحت تحظى بمكانة كبيرة في قلب المرأة المصرية، فالعديد يعتبرها مصدر قوة لهن، إنها الدكتورة «مايا مرسي»، التي اختيرت وزيرة للتضامن الاجتماعي في التشكيل الوزاري الجديد.

حديث الدكتورة مايا مرسي عن المرأة المصرية

كانت دائما الدكتورة مايا مرسي تحرص على مشاركة القضايا التي تخص المرأة المصرية، مؤمنة بقوة عن حقوق المرأة المصرية، وأيضا بأهمية تمكينها ومساواتها مع الرجل في الحقوق التعليمية والعلمية والصحية بالإضافة تولي المناصب القيادية.

القضايا التي ناقشتها الدكتورة مايا مرسي

قضايا عديدة خاصة بالمرأة دافعت عنها الدكتورة مايا مرسي كانت منها قضية الوصاية على الأبناء بعد رحيل الأب التي ناقشها مسلسل تحت الوصاية في رمضان 2023 بطولة الفنانة منى زكي، وحينها علقت قائلة صناع الدراما عليهم مسئولية مجتمعية أمام المجتمع، مشيرة إلى أنه يقع على عاتق جميع القائمين على الأعمال الفنية من مؤلفين ومخرجين المسئولية الكاملة تجاه حماية أفراد المجتمع مما يعرض على الشاشات، من خلال اختيار الأدوار والموضوعات الهادفة وليست التي تكون هادفة للربح فقط.

قضية الميراث من ضمن القضايا التي ناقشتها الدكتور مايا مرسي، بعدما عرضها مسلسل «عملة نادرة» من بطولة الفنانة نيللي كريم التي قدمت دور المرأة الصعيدية التي كانت تحافظ على ميراثها وميراث ابنها لتخوص صراعا وترفض الاستسلام لحرمنها من توريث الأرض، كما أنها علقت على مسلسل «حضرة العمدة» للفنانة روبى، والذي تناول قضايا غاية الأهمية مثل ختان الإناث، والزواج المبكر، والهجرة غير الشرعية.

دعت أيضا مايا مرسي إلى التحرر، وذلك خلال حديثها في مؤتمر «منظمة التعاون الإسلامي للمرأة» بجدة، موجه حينها رسالة للفتيات بالتمسك بأحلامهن القابلة للتحقيق، كما أن لا ينبغي أن يكون هناك سقف لطموحاتهن ودعتهن أيضا إلى التصدي لأي محاولات لإخماد آرائهن وتعبيراتهن.