وزير الخارجية: الشعب المصري قدم نموذجا في التضامن مع الأشقاء السودانيين

أكد السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أنه فور اندلاع الأزمة في السودان بادرت مصر باستقبال مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين الذين انضموا إلى نحو 5 ملايين مواطن سوداني يعيشون بين أشقائهم فوق الأراضي المصرية منذ سنين عديدة، حيث إن الشعب المصري كعادته قدم نموذجًا يحتذى به في التضامن الأخوي مع الأشقاء السودانيين في جنوب وادي النيل.

أوضح «عبد العاطي» خلال كلمته في مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية المقام في العاصمة الإدارية، والمُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة المصرية قدمت مساعدات إغاثية عاجلة تضمنت مستلزمات طبية ومواد غذائية، وهذا ليس منحة، لكنه واجب الشقيق تجاه شقيقه وقت الأزمات.

أشار إلى أن مصر قدمت مستلزمات طبية للمتضررين من النزاع داخل الأراضي السودانية، واستمرت في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية لتوفير الخدمات الأساسية لهم كمشروع الربط الكهربائي وإعادة بناء وتطوير ميناء وادي حلفة.