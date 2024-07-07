«القاهرة الإخبارية»: متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإنهاء الحرب على غزة

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في القدس المحتلة، إن متظاهرين أغلقوا عدة طرق في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وطالبوا بإنهاء الحرب في غزة واستعادة المحتجزين.

تظاهرات في إسرائيل

وأضافت في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، مقدم جولة المراسلين، عبر قناة القاهرة الإخبارية: «ثمّة تطور لافت في هذه الاحتجاجات والتظاهرات والتي كانت مقتصرة على أيام محددة في الأسبوع، وتحديدا يوم السبت في مناطق معينة وقبالة وزارة الدفاع الإسرائيلية ومحيط مجمع أركان جيش الاحتلال».

وتابعت: «اليوم شهد تطورا لافتا مع توسيع نقاط هذه التظاهرات زمنيا وجغرافيا، من خلال وصولها من أقصى الشمال إلى أقصى جنوب البلاد، وهذا اليوم يطلق عليه إسرائيليا يوم التشويش الإسرائيلي، والذي يسعى من خلاله قادة الاحتجاجات وعوائل المحتجزبن لدى فصائل المقاومة الفلسطينية أن يكون هذا اليوم مفصليا لإعلان إضراب شامل يشل الحركة التجارية والاقتصادية في إسرائيل، وتدفع من خلاله مختلف القطاعات للدخول في احتجاجات وتظاهرات، لعلها تؤثر على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن مواقفها المتزمتة في عرقلة صفقات التبادل».