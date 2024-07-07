«القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال الإسرائيلي رفضت دخول شاحنتي أدوية إلى غزة

قال عبد المنعم إبراهيم مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ السلطات المصرية دفعت اليوم بنحو 32 شاحنة من المساعدات الإنسانية والغذائية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى 10 شاحنات وقود.

دخول 25 شاحنة لمعبر كرم أبو سالم

وأضاف «إبراهيم»، في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «حتى الآن، أفرغت نحو 25 شاحنة من شاحنات المساعدات الإنسانية والغذائية حمولتها في منفذ كرم أبو سالم وعادت إلى محيط معبر رفح البري مرة أخرى».

تعنت إسرائيل في دخول الأدوية

وتابع: «سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت شاحنتي أدوية ومستلزمات طبية أن تدخل قطاع غزة رغم الحاجة الملحة إلى هذا النوع من المساعدات الإنسانية والغذائية، وهي المستلزمات الطبية والأدوية، في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل والعنيف للغاية على أنحاء قطاع غزة وارتفاع عدد الشهداء والجرحى».