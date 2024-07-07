رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر: فتح ساحات للحوار المجتمعي مع السكان

عقد المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أمس السبت، في أول أيام عمله اجتماعا موسعا مع مسؤولي مختلف الإدارات بالجهاز؛ لوضع خطة العمل للنهوض بالمدينة وتحقيق التنمية، في إطار تنفيذ تكليفات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالنهوض بالمستوى الجمالي والحضاري للمدن الجديدة والتصدي للعقبات والمشاكل والعمل على حلها.

التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد أساس التطوير

بحث رئيس الجهاز خلال اجتماعه مع شرطة التعمير والمرافق والمرور وأمن الجهاز والنواب والمعاونين، آلية القضاء على أي مظاهر عشوائية بمنطقة الحصري، مشددا على عدم التهاون مع المخالفات أو التقصير لأي سبب كان.

قال المهندس محمد مصطفى: "سيتم فتح ساحات للحوار المجتمعي مع السكان من خلال التواصل المباشر معهم والاستماع لشكاويهم ومقترحاتهم بشأن التطوير، مؤكدا أن التطوير لن يتم إلا بالتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد وتعاون السكان مع جهاز المدينة".

وجه مسؤولي الإدارات المعنية، بضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على مواصلة جهود التنمية وإزالة الإشغالات ومنع مختلف المخالفات والنهوض بالمستوى الجمالي والحضاري للمدينة.

في ختام اجتماعه، أكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر على أنه سيتم تكريس كافة الجهود لاستكمال تنفيذ المشروعات الرئاسية كمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".