«القومي للمرأة» يُكرم الطلاب المشاركين في رصد الأعمال الفنية برمضان الماضي

نظمت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة سوزان القليني عضو المجلس، ومقررة اللجنة ورئيسة المرصد الإعلامي حفل تكريم 190 طالبا وطالبة، من جميع كليات الإعلام بالجامعات المصرية الحكومية، والخاصة، والأهلية، على مستوى الجمهورية، لمشاركتهم في رصد صورة المرأة المصرية بالأعمال المقدمة خلال موسم رمضان الماضي.

المجلس القومي للمرأة

واستهلت الدكتورة سوزان القليني، كلمتها بتقديم خالص التهاني إلى الدكتورة مايا مرسى، لتوليها حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي، وهو ما يعكس ثقة القيادة السياسية في قدراتها، مؤكدة دورها البارز والمتميز في دعم قضايا المرأة، متمنية لها تحقيق مزيد من التقدم و التوفيق في منصبها الجديد.

تشكيل لجنة لرصد صورة المرأة في الأعمال الدرامية

وأوضحت أن المجلس شكل لجنة لرصد صورة المرأة في الدراما والإعلانات، والبرامج المقدمة على مدار 8 سنوات بدأت عام 2016، واستمرت حتى العام الجاري، وعرضت جهود لجنة الرصد، مُوضحة أن العام الجاري تم رصد 36 مسلسلا دراميا، حيث تم من خلاله إعداد تحليل مضمون، والخروج بتقرير عن المٌعالجة الإعلامية لصورة وقضايا المرأة، بالإضافة إلى إعداد مقارنة بين الأعوام الثماني، ومدى الالتزام باستخدام الكود الإعلامي لمُعالجة قضايا المرأة الذي أعدته لجنة الإعلام بالمجلس، وجرى توزيع شهادات تقدير على الطالبات والطلبة المشاركين والتقاط الصور التذكارية.