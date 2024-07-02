برعاية «القومي للمرأة».. عرض «حكايات تاء مربوطة» على مسرح نهاد صليحة

يعرض مسرح نهاد صليحة، الخميس المقبل، في الثامنة مساء مسرحية «حكايات تاء مربوطة» تأليف وإخراج حازم الصواف، برعاية المجلس القومي للمرأة، ولجنة الفنون والآداب بالمجلس برئاسة د. رانيا يحيي، وبالتعاون مع أكاديمية الفنون برئاسة د. غادة جبارة.

أبطال عرض حكايات تاء مربوطة

يأتي العرض بدعم المجلس القومي للمرأة، ويكون الحضور مجانا بالأسبقية، وهو من بطولة فرقة ستوديو أوديشن المسرحية المستقلة لفنون الأداء وبطولة جمال عبدالناصر، وفاطيما العربي، وحازم رأفت، وأسماء بدران، وأيمن سمير، وآية محمود، وماريان فهمي، وإيمان عباس، وتنفيذ موسيقى خالد هلال، ومخرج مساعد شذا محمد، وساعد في الإخراج دعاء محمود، نسمة مجاهد.

تفاصيل مسرحية حكايات تاء مربوطة

مسرحية حكايات تاء مربوطة تطرح المشكلات الاجتماعية الخاصة بالمرأة من خلال مجموعة متنوعة من الحكايات يطرحها مذيع على السوشيال ميديا، ويأتي ذلك في إطار اجتماعي يجمع بين المواقف الدرامية والكوميدية.