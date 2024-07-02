مطالب «القومي للمرأة» من الحكومة الجديدة.. ضبط الأسعار أهم الملفات

قالت الدكتورة أحلام حنفي، رئيس لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة، إنّ السنوات الأخيرة حصلت المرأة المصرية على تمكين غير مسبوق، ما يجعل طلبات المرأة من الحكومة الجديدة محدودة، مضيفة: «من وجهة نظري أرى أنّه تمّ سد كل احتياجات المرأة».

الملف الاقتصادي وأثره على المرأة

وأوضحت عضو القومي للمرأة، لـ«الوطن»، أنّ الملف الاقتصادي أهم الملفات على طاولة الحكومة الجديدة، وله تأثير مباشر على المرأة المصرية، فالمرأة هي المتحكمة في ميزانية المنزل، بالتالي هي أكثر المتأثرين بارتفاع الأسعار، الذي من شأنه أن يسبب خلل في إدارتها لمنزلها والميزانية، ومن المهم أن تعمل الحكومة الجديدة على ضبط الأسعار لاسيما أسعار السلع والخدمات الأساسية، كالطعام والتعليم وغيره.

وأكدت: «ارتفاع أسعار السلع الغذائية من شأنه أن يؤثر على حياة المواطن ولا تتمكن المرأة من شراء الأغذية المفيدة لأبناءها مما سيوؤثر على نمو الجيل الجديد».