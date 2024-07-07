مراسل «القاهرة الإخبارية» يرصد سير عملية التصويت في الانتخابات التشريعية الفرنسية

قال خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في مارسيليا بفرنسا، إن هناك مقولة فرنسية شهيرة عن الانتخابات، وهي «في الجولة الأولى نختار وفي الجولة الثانية نخفي»، لافتا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكتلة اليسار الشعبي تريد إقصاء اليمين المُتمثل في التجمع الوطني.

مكاسب نسبية لليمين المتطرف

وأضاف «شقير»، خلال رسالة على الهواء، أن آخر استطلاع للرأي يؤكد أن هناك فوزا نسبيا لليمين المتطرف، وأعضاؤه في البرلمان سيكون ما بين 205 مقاعد إلى 240 مقعدا فقط من الأغلبية المطلقة البالغة 289 مقعدا مما يؤثر على النتيجة النهائية.

وأشار إلى أن الأغلبية المطلقة هي 289 مقعدا حتى يستطيع جوردان بارديلا أو مارين لوبان تشكيل حكومة، مما قد يدخل البلاد في مشكلة، وهناك 3 سيناريوهات لاختيار رئيس الوزراء الجديد بعد إعلان النتيجة.

ولفت أن السيناريوهات تتمثل في حصول التجمع الوطني على النسبة الأعلى والأغلبية المُطلقة ما سيطلب مباشرة من «بارديلا»، أن يكون رئيسا للوزراء، وهناك سيناريو بعدم استطاعة التجمع الوطني الحصول على الأغلبية ما سيدخله في تحالف، وهناك سيناريو أكثر ترجيحا، وهو تشكيل حكومة تكنوقراط.