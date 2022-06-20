إليزابيث بورن: نتيجة انتخابات الجمعية الوطنية خطر على فرنسا

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، إن نتيجة الانتخابات التشريعية خطر على البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وشهدت الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا شهدت خسارة معسكر رئيس البلاد إيمانويل ماكرون أغلبيته المطلقة، فيما ذكرت قناة «العربية» الإخبارية، أنه من المتوقع حصول تحالف «معا» على 200 إلى 260 مقعدا.

«معهد إبسوس»: حصول حزب ماكرون مع حلفائه على 244 مقعدا

وأشارت تقديرات «معهد إبسوس»، إلى حصول حزب ماكرون مع حلفائه حزبي «موديم» الوسطي و«أفق» اليميني على 244 مقعدا، فيما حقق اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان قفزة تاريخية بحصوله على 89 مقعدا ليفوز بكتلة برلمانية للمرة الأولى منذ العام 1986، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

«بورن»: الحكومة ستتواصل الآن مع الشركاء المحتملين سعيا لحشد أغلبية

وأشارت بورن، في كلمة تليفزيونية، إلى أن نتيجة الانتخابات تمثل خطرا على فرنسا في ضوء التحديات التي يتعين على «باريس» مواجهتها، مضيفة أن حكومتها ستتواصل الآن مع الشركاء المحتملين سعيا لحشد أغلبية تدعمها.

وتابعت المسؤولة الفرنسية قائلة، إن الحكومة ستعمل ابتداء من اليوم الاثنين، من أجل تشكيل أغلبية لضمان الاستقرار لبلادها وتنفيذ الإصلاحات اللازمة.

وأشارت تقديرات أولية في وقت سابق، إلى فوز تحالف أحزاب اليسار وأقصى اليسار بزعامة، جان لوك ميلنشون، بـ 149 مقعدا، في الانتخابات التشريعية.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة «لوموند» الفرنسية ،إن مع هزيمة 3 وزراء في الانتخابات التشريعية الفرنسية:«أميلي دي مونتشالين-جوستين بنين-بريجيت بور-ينيون» سيكون هناك حتما تعديل وزاري في الأيام المقبلة.

بدوره، أشار زعيم المعارضة اليسارية، جان لوك ميلونشون، مساء أمس الأحد، إن خسارة ائتلاف ماكرون الغالبية المطلقة في «الجمعية الوطنية» هو قبل كل شيء فشل انتخابي لرئيس البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.