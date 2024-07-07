محافظ قنا يبحث مع رئيس جامعة جنوب الوادي سبل التعاون لدعم التنمية المستدامة

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بمكتبه اليوم الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي، لبحث وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والجامعة كبيت للخبرة في تحقيق خطط التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والوفد المرافق لهما.

في البداية هنأ الدكتور أحمد عكاوي، الدكتور خالد عبد الحليم، لتوليه منصب محافظ قنا، وثقة القيادة السياسية في كفاءته، وخبرته البارزة، متمنياً له النجاح، والتوفيق في مهام عمله، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى المجالات، واستكمال مسيرة التنمية، والتطوير داخل محافظة قنا، مؤكداً على دعم الجامعة الكامل لجهود التنمية بالمحافظة.

التكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة

ومن جانبه أشاد محافظ قنا، بالدور الذي تؤديه جامعة جنوب الوادي في خدمة المجتمع، معربًا عن رغبته في التعاون المثمر، والاستعانة بالجامعة كبيت للخبرة كونها المؤسسة العلمية التي يمكن الاعتماد عليها من خلال برامجها التعليمية المتنوعة وأنشطتها البحثية والعلمية.

وأشار إلى أهمية التكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق خطط التنمية المستدامة، والمساهمة فى تنفيذ المشروعات والمبادرات الرئاسية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين انطلاقًا من دورها التعليمي ورسالتها المجتمعية ودورها الرائد شريكًا فاعلًا في خطط التنمية بالمحافظة كونها صرحا عريقا من صروح التعليم في جنوب الصعيد.

خطه التطوير الشامل

كما استعرض رئيس جامعة جنوب الوادى، خطه التطوير الشامل التي تشهدها الجامعة ومستشفياتها التعليمية خلال الفترة الحالية، فضلا عن إدارج الجامعة ضمن التصنيفات الدولية، مشيرًا إلى ما تمتلكه الجامعة من إمكانيات علمية رفيعة المستوى وقوة شبابية واعدة مؤهلة للمشاركة الإيجابية في دفع الاقتصاد المحلي والقومي في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، معربا عن حرصه على التعاون الدائم والمثمر مع المحافظة ومد يد العون لها على مختلف الأصعدة.