من هو خالد عبدالحليم محافظ قنا الجديد؟.. له إنجازات في برامج التنمية بالصعيد

كشفت مصادر حكومية لقناة «إكسترا نيوز» عن تولي اللواء الدكتور خالد عبدالحليم عبدالعليم، منصب محافظ قنا، خلفًا للواء أشرف الداودي محافظ الإقليم السابق، ضمن حركة المحافظين 2024، التي تشمل تغيير عدد كبير من المحافظين.

من هو الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الجديد؟

وأكدت القناة أن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا الجديد، عمل في العديد من المواقع القيادية، منها شغل منصب نائب مدير برنامج التنمية المحلية لتنمية الصعيد وعمل بعدها في منصب مدير برنامج التنمية، وعمل خلال فترة تولية نائب برنامج تنمية المحلية لتنمية الصعيد، وعمل على عقد جلسات التشاور في المشروعات التي تنمية محافظتي قنا وسوهاج، كما بادر في تنفيذ برنامج التكتلات الاقتصادية في الصعيد، مثل تكتل العسل الأسود، وتكتل الحرف اليدوية.

ومن المقرر أن يؤدي المحافظون الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد ظهر اليوم، عقب أداء الوزراء الجدد القسم الدستوري.